إيران اطلقت أربعة أقمار صناعية بنجاح هذا العام

العالم - إيران

وانطلقت صباح الیوم الأحد، مراسم اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء بحضور رئیس الجمهوریة "مسعود بزشکیان" و وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "ستار هاشمي"، والمساعد الاستراتيجي لرئيس الجمهورية "محمدجواد ظريف" ورئيس منظمة الفضاء الإيرانية "حسن سالاريه"، وجمع من المسؤولين في مجال الفضاء بوزارة الاتصالات.

وشرح حسن سالارية في المراسم، إنجازات منظمة الفضاء الإيرانية خلال العام الماضي وقال: أطلق القمر الصناعي "بارس 1" بنجاح في مارس 2024، وهو قمر استشعاري قادر على التقاط صور لسطح الأرض وتبلغ دقة التصوير فيه 5 أمتار.

وتابع قائلا: إن هذا القمر الصناعي يستخدم لإدارة الموارد الطبيعية، وتم وضعه في المدار بنجاح واجتاز اختبارات ناجحة، واليوم يتم عرض النموذج المطور لهذا القمر الصناعي.

وأشار إلى الإطلاق الناجح للقمر الصناعي "جمران" وتابع: هذا القمر الصناعي هو قمر بحثي تم إطلاقه إلى الفضاء بواسطة حامل الأقمار الاصطناعية "قائم 3".

وأضاف: تم إطلاق القمرين الصناعيين "هدهد" والكوثر منذ بضعة أشهر، ولأول مرة، قام القطاع الخاص ببناء نظام الأقمار الصناعية.

وقال: في هذا العام، نجح زملاؤنا في صناعة الدفاع في حقن 300 جرام من الكتلة على ارتفاع مدار منخفض.

وأضاف: تم تشغيل 80% من المرحلة الأولى من قاعدة جابهار الفضائية ويمكن استخدامها للإطلاق، وتعتبر هذه القاعدة بمثابة بوابة إيران للإطلاقات الدولية.