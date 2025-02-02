العالم - إيران

وفي هذا الحفل الذي أقيم اليوم الأحد بحضور رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان وإعلان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أزيح الستار عن 3 أقمار صناعية جديدة، وهي "ناوك-1" و"بارس-2" والنسخة المطورة من "بارس-1".

القمر الصناعي "ناوك" هو قمر صناعي للاتصالات تم تطويره باستخدام منصة الأقمار الصناعية من فئة 20 إلى 50 كيلوغراما التابعة لمعهد أبحاث الفضاء.

الهدف الرئيسي من القمر الصناعي "ناوك" هو اختبار الأداء السليم لصاروخ الإطلاق "سيمرغ" المطور، والذي سيتم إطلاقه في المستقبل القريب.

صاروخ الإطلاق "سيمرغ" المطور سيعمل على إدخال القمر الصناعي "ناوك" إلى مدار بيضاوي ممدود.

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القمر الصناعي "بارس 2" الذي يزن 150 كيلوغراما، مزود بحمولتين للتصوير بنوعين مختلفين من المستشعرات الخطية بدقة 3 أمتار بالألوان ومستشعر ثنائي الأبعاد بدقة 4 أمتار في الأحادي اللون و8 أمتار في متعدد الأطياف، والتي يمكن استخدامها لدمج الصور التي تم الحصول عليها من الحمولات وتقنيات البرامج لإنشاء صورة مفصلة بدقة أفضل من 2.5 متر.

النسخة المطورة من القمر الصناعي "بارس-1" هي قمر صناعي لقياس التصوير، تم تطويره باستخدام منصة الأقمار الصناعية الاستشعارية التي تتراوح أوزانها بين 100 إلى 150 كيلوغراما التابعة لمعهد أبحاث الفضاء الإيراني.