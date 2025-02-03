مسار استثنائي لطائرة نتنياهو إلى واشنطن خوفًا من الاعتقال!

العالم-الاحتلال

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط الدولية، بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية سعيها لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية العدوان على غزة، مما أثار قلق الحكومة الإسرائيلية من تحركات قانونية محتملة ضد قياداتها أثناء سفرهم إلى الخارج.

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والأحد، غادر نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب، في زيارة رسمية ومن المتوقع أن تستمر حتى الخميس.

هذا وفي وقت سابق اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت .

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية في بيان لها، توجيه تهم لنتياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت إلى أن ثمة أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.