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مسار استثنائي لطائرة نتنياهو إلى واشنطن خوفًا من الاعتقال!

مسار استثنائي لطائرة نتنياهو إلى واشنطن خوفًا من الاعتقال!
الإثنين ٠٣ فبراير ٢٠٢٥ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

في خطوة تعكس القلق المتزايد داخل الحكومة الإسرائيلية، ذكرت صحيفة “معاريف” أن الطائرة التي تقل رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن اتخذت مسارًا استثنائيًا، حيث فضلت تجنب المرور عبر المجالات الجوية لدول أكدت أنها لن تتوانى عن تنفيذ أوامر الاعتقال بحق نتنياهو إذا دخل مجالها الجوي.

العالم-الاحتلال

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط الدولية، بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية سعيها لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية العدوان على غزة، مما أثار قلق الحكومة الإسرائيلية من تحركات قانونية محتملة ضد قياداتها أثناء سفرهم إلى الخارج.

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والأحد، غادر نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب، في زيارة رسمية ومن المتوقع أن تستمر حتى الخميس.

هذا وفي وقت سابق اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت .

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية في بيان لها، توجيه تهم لنتياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت إلى أن ثمة أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

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