بالصورة.. أول ظهور علني لزوجة الجولاني في السعودية

العالم - سوريا

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لدخولهما معا إلى الكعبة المشرفة.

ويأتي هذا الظهور بعد أيام فقط من كشف الجولاني عن هوية زوجته أمام وفد من السوريات المقيمات في الولايات المتحدة، مؤكدا بحزم أنها زوجته الوحيدة، وذلك في محاولة لوضع حد للشائعات التي أثيرت حول تعدد زوجاته.

وفي زيارة هي الأولى من نوعها إلى السعودية، وصل الجولاني إلى مكة المكرمة برفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني، حيث ظهر الاثنان بثياب الإحرام البيضاء بعد ارتدائها فوق ميقات "قرن المنازل" على متن الطائرة.

وقبل ذلك، كان الوفد السوري قد حطّ رحاله في الرياض، حيث التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قصر اليمامة.