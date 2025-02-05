تحديات هائلة أمام محاولات بلدية لتقديم الخدمات

العالم - خاص بالعالم

وقال النبيه في حديث خص به قناة العالم ان بلدية غزة، منذ بداية العدوان أعلنت العمل بنظام الطوارئ وحددت أولويات 4، الاولی خدمة المياه والثانية جمع وترحيل النفايات والثالثة معالجة شبكات الصرف الصحي والرابعة فتح الشوارع المغلقة بفعل القصف الاسرائيلي.

وتابع ان الاستهداف الممنهج للبنی التحتية والمرافق الصحية، تجاوز المنازل وشمل آبار المياه وشبكات الصرف الصحي وخطوط المياه والمراكز الثقافية والمراكز العامة ومراكز الاطفال وتعرضت كل البنی التحتية والمرافق الحيوية لأضرار كبيرة جداً.

وأكد ان هذه الاضرار، تسببت في شح للخدمات بحيث وصلت في بعض الايام الی شبه انهيار كامل بسبب تدمير الاحتلال لمقدرات البلديات، سواء المباني والمقرات والطرق والمراكز والاليات الثقيلة وهذا ما وضع البلدية امام تحد كبير جداً في تقديم الخدمات.

وأوضح عصام النبيه ان بلدية غزة حاولت خلال 15 شهراً الاستمرار بتقديم الحد الادنی من الخدمات ومساندة المواطنين والتكاتف مع المواطنين بالرغم من الخطورة العالية جداً والقوة النارية الهائلة في استهداف غزة من قبل الاحتلال.

وبيّن انه بعد وقف العدوان علی غزة، تحاول البلدية بتقديم الحد الادنی من الخدمات لكن بكل أسف الامكانيات محدودة و والاضرار هائلة جداً جداً.

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