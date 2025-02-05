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خاص بقناة العالم..

فَقَد ابنه وقدمه ولايزال يعمل لإيصال الماء لأهالي غزة..

الأربعاء ٠٥ فبراير ٢٠٢٥ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

رصدت قناة العالم حالة موظف فلسطيني فقد اولاده وقدمه ولايزال يكافح من أجل ايصال الماء لأهالي غزة بقدم واحدة!.

العالم - خاص بالعالم

ولم يغادر رائد أبو الكاس وهو مسؤول تشغيل أبار المياه في بلدية غزة الميدان بعد كل القصف والدمار الذي ارتكبه الاحتلال الاسرائيلي في القطاع واستمر بعمله حتی بعد ان بترت قدمه بعد ما اصيب بمهمة تشغيل الابار.

وقال رائد ابوالكاس في حديث خص به قناة العالم انه كان أحد موظفي تشغيل مياه الابار في آبار الصفا، حين استهدفه الاحتلال مع 4 من زملائه وهو داخل احدی الابار، فاستشهد 2 من زملائه وتم نقله الی المستشفی بعد ما اصيب في هذا الصقف.

وأكد ان شح الامكانيات ارغمه وزملاءه علی حفر الابار بالأيدي دون أدوات، لكنهم لم يكفوا عن الاستمرار في العمل، خدمة لأهالي غزة المنكوبين.

وأوضح ابوالكاس انه فقد 2 من ابنائه شهداء وبترت قدمه وقدم أحد أبنائه، لكنه مصر علی خدمة ابناء جلدته في غزة ولم يترك شمال غزة رغم كل التهديدات.

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