مراسلة العالم توثق عمليات استعراضية لجيش الاحتلال في طولكرم

العالم _ مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم الإخبارية في طولكرم، شادية بني شمسة، أن هذه العمليات تأتي في ظل استمرار عمليات نزوح المواطنين داخل المخيم، حيث نزح إلى الآن أكثر من 75 بالمئة من سكان المخيم، ما يقارب 9 آلاف فلسطيني في أوضاع صحية وإنسانية صعبة جدًا.

ووكما هو واضح جاءت المشاهد والصور التي وثقتها مراسلة العالم مشوشة، والاتصال كان مشوشًا أيضًا بسبب الأوضاع الصعبة التي تشهدها الضفة والظروف القاسية التي يقاسيها الصحفيون هناك في أداء مهامهم.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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