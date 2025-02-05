الاحتلال يواصل اجتياح مخيم جنين وسط حملة مداهمات واعتقالات

العالم _ مراسلون

وكأن الموت لم يلاحقهم لمرات عديدة، هؤلاء أطفال مخيم جنين الذين نزحوا من مخيمهم مجبرين لا مخيرين.

نزوح من قلب اللجوء، ولكن أي نزوح، مصطلح يرفضونه كما يرفضون مصطلح التهجير.

لا مدارس تفتح لهم أبوابها، يعاقبهم الاحتلال بكل شيء، لا يريدون تعليماً ولا بنادقاً ولا عيشاً كريماً داخل هذا المخيم.

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لم يبقى أحد في مخيم جنين، لليوم السادس عشر على التوالي، اجتياح متواصل لهذا المخيم، حرق منازل ونسف وتفجير أخرى.

وكأن أمن الاحتلال الذي يبحث عنه لا يكون إلا بكل هذا الدمار والتدمير.

ويزعم الاحتلال الإسرائيلي بأنه يبحث عن أمن موهوم في دولة يزعم بأنه صاحبها، فيدمر كل مافيها ليعود أهل الارض الحقيقين ويعمروها.

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