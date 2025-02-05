ايران تعلن رفضها القاطع خطة ترامب للسيطرة على غزة

العالم - ايران

واعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن التعبير عن خطة ترامب يتماشى مع خطة النظام الصهيوني لإبادة فلسطين.

ودعا بقائي المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانته بشدة.

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ووصف بقائي عزم ترامب ضم قطاع غزة، بأنه هجوم غير مسبوق على المبادئ والأسس الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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كما أكد أن الشعب الفلسطيني لن يسمح للولايات المتحدة والنظام الصهيوني بتدمير هويته الوطنية والتاريخية من خلال وسائل أخرى.