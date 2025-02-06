مسؤولون أمريكيون يتراجعون عن تصريحات ترامب: لن نرسل قوات لغزة

العالم - الأميركيتان

وأثار مقترح ترامب سيلا من ردود الفعل المستنكرة، فلسطينيا وعربيا ودوليا، وفي المقابل أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن اقتراح ترامب يقضي بخروج الفلسطينيين من غزة مؤقتا ريثما تجري إعادة إعماره.



وشدّد على أن اقتراح ترامب "لم يكن معاديا، كان على ما أعتقد خطوة سخية جدا، كان عرضا لإعادة الإعمار وتولّي الإشراف على إعادة الإعمار".



بدوره، أكّد البيت الأبيض أنّ واشنطن "لن تموّل إعادة إعمار غزة".

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وأكّد الرئيس الأمريكي الأربعاء أنّ "الجميع يحبّون" مقترحه المتعلق بسيطرة الولايات المتحدة على غزة وترحيل سكّان القطاع، وذلك رغم المعارضة الشديدة التي لقيتها هذه الفكرة من جانب الفلسطينيين والعديد من دول الشرق الأوسط والعالم.



وأدلى الرئيس الأمريكي بتصريحاته حول السيطرة على غزة ونقل سكان القطاع إلى الأردن أو مصر، بعد استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اعتبر أنّ من شأن هذه الخطّة أن "تغيّر التاريخ".

وأكّد البيت الأبيض الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة "لن تموّل إعادة إعمار غزة"، وذلك غداة اقتراح الرئيس دونالد ترامب أن تسيطر بلاده على القطاع الفلسطيني بعد ترحيل سكانه.

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وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، للصحافيين أنّ ترامب قال إنّ "الولايات المتّحدة لن تموّل إعادة إعمار غزة. إدارته ستعمل مع شركائنا في المنطقة لإعادة بناء هذه المنطقة".



وقالت إنّ "الرئيس لم يتعهّد بنشر جنود على الأرض في غزة" لكنّها أضافت ردا على أسئلة الصحافيين بهذا الصدد أنّ "الرئيس لم يتعهد بذلك في الوقت الحاضر".