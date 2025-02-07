السفارة الإيرانية في إسلام آباد تحتفل بذكرى انتصار الثورة الإسلامية

العالم _ باكستان

حضر الحفل الذي أقيم مساء الخميس، مسؤولون مدنيون وعسكريون، ورؤساء أحزاب، بالإضافة إلى سفراء ودبلوماسيين من دول مختلفة، وجمهور من الإيرانيين المقيمين في باكستان.

وخلال الاحتفال، ألقى السفير الإيراني رضا أميري كلمة أكد فيها على أهمية الثورة الإسلامية كحدث محوري في القرن العشرين، مشيرًا إلى التقدم الذي حققته إيران في مجالات العلوم والتكنولوجيا رغم الضغوط والعقوبات.

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كما أشار أميري إلى أهمية تعزيز العلاقات مع باكستان، مؤكدًا على أن التعاون الثنائي يمكن أن يلبي احتياجات البلدين، ويعزز الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.