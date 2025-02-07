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السفارة الإيرانية في إسلام آباد تحتفل بذكرى انتصار الثورة الإسلامية

السفارة الإيرانية في إسلام آباد تحتفل بذكرى انتصار الثورة الإسلامية
الجمعة ٠٧ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

أقامت السفارة الإيرانية في إسلام آباد احتفالًا كبيرًا بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية، بحضور وزير المالية الباكستاني وعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية.

العالم _ باكستان

حضر الحفل الذي أقيم مساء الخميس، مسؤولون مدنيون وعسكريون، ورؤساء أحزاب، بالإضافة إلى سفراء ودبلوماسيين من دول مختلفة، وجمهور من الإيرانيين المقيمين في باكستان.

وخلال الاحتفال، ألقى السفير الإيراني رضا أميري كلمة أكد فيها على أهمية الثورة الإسلامية كحدث محوري في القرن العشرين، مشيرًا إلى التقدم الذي حققته إيران في مجالات العلوم والتكنولوجيا رغم الضغوط والعقوبات.

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كما أشار أميري إلى أهمية تعزيز العلاقات مع باكستان، مؤكدًا على أن التعاون الثنائي يمكن أن يلبي احتياجات البلدين، ويعزز الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

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