السودان : تدمير مباني الاذاعة والتلفزيون والمسرح من قبل الدعم السريع 

العالم – خاص بالعالم

ولكن بعد وقوع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اصبحت خزانة الاموال هذي معتقلا لعشرات الإعلاميين توفي بعضهم داخل هذه الغرفة بسبب التعذيب وحرمانهم من الغذاء والدواء .

سيطرت قوات الدعم السريع علي مباني الاذاعة والتلفزيون لأكثر من عام ودارت معارك عنيفة داخل هذه المباني وفي محيطها.



بين هذه القوات والجيش السوداني ، لكن قبل هروب الدعم السريع قام بعمليات تدمير ممنهج لهذه المباني والاستديوهات واحرق معظم المركبات التابعة لها، ولم تسلم مباني التلفزيون ايضا من دمار ونهب لمعظم محتوياته .



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نجوم المسرح السوداني الذي تأسس في ستينيات القرن الماضي تحسروا علي ماض تليد لهذا المسرح الذي شهد أعمالا درامية.



وتراثية ووطنية نهضت فكريا وثقافيا بالشعب السوداني.وتبقي عمليات التعمير هاجسا يؤرق مضجع منتسبي هذه المؤسسات الثقافية والفنية في ظل المهددات الامنية التي

لم تنته تماما في انتظار السيطرة الكاملة للجيش السوداني.

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