تصريحات 'أورتاغوس' بشأن حزب الله تشعل ردود فعل رسمية وشعبية

العالم - لبنان

وفي بيان مقتضب، أوردت الرئاسة أن "بعض ما صدر عن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس من بعبدا يعبّر عن وجهة نظرها والرئاسة غير معنية به"، من دون تحديد التصريحات المقصودة.

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وكانت مورغان أورتاغوس قالت -في وقت سابق اليوم الجمعة- إن واشنطن تريد التأكد من أن حزب الله ليس جزءا من الحكومة اللبنانية التي يعتزم رئيسها المكلف نواف سلام تشكيلها ويبقى منزوع السلاح،على حد قولها.

وزعمت أورتاغوس أن "إسرائيل تمكنت من هزيمة حزب الله، ونهنئها على ذلك"، كما نقلت إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون تهنئة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بانتخابه رئيسا.

في سياق متصل شهد مدخل مطار بيروت الدولي احتجاجات شعبية واعتصامات رفضا لمواقف المبعوثة الأميركية مورغان اورتاغوس من قصر بعبدا بشأن الرفض الأميركي لإشراك حزب الله في الحكومة.



وردد المشاركون شعارات رافضة للتدخل الأميركي في الشؤون اللبنانية ومؤكدة على دور حزب الله الفاعل في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

بدوره أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب محمد رعد أن تصريحات أورتاغوس تدخل سافر في السيادة اللبنانية وخروج عن كل اللياقات الدبلوماسية. وأضاف أن تصريحات أورتاغوس فيها تطاول على مكون وطني في لبنان هو جزء من الوفاق الوطني.