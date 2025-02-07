زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين بهدف التفاوض لإنهاء الحرب

العالم _ روسيا

في خضم استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، يبدو أن بوادر إنهاء الحرب بين البلدين تلوح في الأفق وسط إعلان استعداد الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره فلوديمير زيلينسكي للتفاوض.

الرئيس الأوكراني زيلينسكي أبدى استعداده للقاء نظيره الروسي بوتين، لإنهاء الحرب، وقال زيلنسكي إن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تؤمن بأن الدبلوماسية مستحيلة من دون روسيا ورئيسها بوتين، وأضاف زيلنسكي أن بوتين خائف من التحدث معه، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادر على إجباره على إنهاء الحرب وفق تعبير زيلنسكي.

الرئاسة الأوكرانية أعربت كذلك عن استعدادها لفتح ممر إنساني لتمكين مئات المدنيين الروس من الخروج من منطقة كورسك الروسية التي يسيطر الجيش الأوكراني على أجزاء منها، وأبدت كييف استعدادها لفتحِ الممر الإنساني الى العمق الروسي في حال تقدمت موسكو بطلب رسمي بذلك.

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ميدانياً، شن الجيش الأوكراني هجوما جديدا في منطقة كورسك الحدودية غربي روسيا، وأعلنت الدفاع الروسية إحباط الهجوم الأوكراني مؤكدة تكبيد الأوكرانيين خسائر كبيرة ومقتل أكثر من 300 جندي خلال الساعات الأخيرة، كما أعلنت أيضا مقتل 3 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في منطقة بيلجورود جنوب غرب روسيا.

اما القوات الروسيا فشنت هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على مختلف المناطق الاوكرانية، فيما قال الجيش الأوكراني إنه أسقط 81 طائرة مسيرة من اصل 112 أطلقتها القوات الروسية.

وفي حيثيات اللقاء المرتقب بين ترامب وبوتين بشان أوكرانيا، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا والولايات المتحدة لم تناقشا بعد الاجتماع المحتمل بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب حول إنهاء الحرب، وكانت نقلت مصادر إعلامية عن رئاسة الشؤون الدولية في مجلس النواب (الدوما) قولها إن الاستعدادات للقاء بين بوتين وترامب وصلت إلى مرحلة متقدمة.

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