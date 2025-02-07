ظريف يؤدي تحية الاحترام للشهيد ابو مهدي المهندس وشهداء المقاومة

العالم _العراق

وقام المساعد الاستراتيجي لرئيس الجمهورية "محمد جواد ظريف" ظهر اليوم الجمعة بزيارة مقبرة وادي السلام الكبري في النجف الاشرف بالعراق وادى تحية الاحترام للشهيد ابو مهدي المهندس عند قبره مستذكرا تضحيات الشهيد الذي رافق دوما الشهيد سليماني في نضاله، وايضا شهداء المقاومة.

هذا وكان قد وصل المساعد الاستراتيجي لرئيس الجمهورية الى بغداد يوم الاربعاء بدعوة رسمية من زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي السيد "عمار الحكيم"، للمشاركة في مؤتمر الآفاق المستقبلية لأتباع أهل البيت (ع) الدولي الثالث، كما ادى تحية الاحترام للشهيدين سليماني والمهندس في مكان استشهادهما.

وفي وقت لاحق ،استقبله رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، وتبادلا وجهات النظر حول احدث تطورات الاوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما والتقى ظريف،الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق محمد الحسان ليشدد على اهمية استقرار العراق وتقدمه وامنه.

و التقى المساعد الاستراتيجي لرئيس الجمهورية محمد جواد ظريف، الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد يوم الخميس في بغداد، ليؤكد على ضرورة ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على الصعيدين العراقي والاقليمي.

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وايضا التقى ظريف، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوادني، يوم الخميس ، حيث اعرب الطرفان في هذا اللقاء عن ارتياحهما لتنامي العلاقات في المجالات المختلفة وشددا على ضرورة المزيد من توسيعها وكذلك تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين ايران والعراق لا سيما الاتفاقات الاخيرة التي تمت بين رئيسي البلدين.

وقد تمت هذه الزيارة التي استغرقت ثلاثة أيام بالتنسيق مع وزارة الخارجية الايرانية، ومن المقرر عقد اجتماعات ومناقشات مع مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى.