فيديو خاص..استعدادت لإطلاق سراح 3 أسری اسرائيليين

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وأفاد مراسل قناة العالم محمد أبوعبيد ان مدينة ديرالبلح تعج برجال كتائب القسام والذين ظهروا في مراسم الدفعة الخامسة من تبادل الاسری، بكامل هيأتهم العسكرية وبكثافة كان الاحتلال الاسرائيلي قد راهن علی القضاء عليها لكنه فشل في ذلك.

واعتلی سيارات القسام وحدات القناصة حاملين قناصات الغول والناتو والبريغانوف اضافة الی الرشاشات الالية.

وتعتبر السيارات التي احضرها مقاتلو القسام لمراسم مبادلة الاسری، ذات السيارات التی استخدمتها المقاومة منذ الصفقة الاولی وحتی قبل ذلك منذ صفقة جلعاد شاليت.

هذا و قد كشفت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أسماء 3 أسرى إسرائيليين ستفرج عنهم اليوم السبت، ضمن صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال متحدث "القسام" أبو عبيدة، في بيان، إنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: إلياهو داتسون يوسف شرابي، وأور إبراهم ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي".

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