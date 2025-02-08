شاهد: هذه رسالة مؤثرة لأسير اسرائيلي من منصة التسليم

العالم-فلسطين

وقال أسير صهيوني في رسالة من منصة التسليم: "أنا آمل أن يستمر تطبيق جميع مراحل الصفقة وتنتهي هذه الحرب الفظيعة".

وسلَّمت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، صباح اليوم السبت، 3 أسرى صهاينة للصَّليب الأحمر، ضمن الدفعة الخامسة في صفقة طوفان الأحرار.

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وحاور لناطق العسكري باللغة العبرية في كتائب القسام الأسرى "الإسرائيليين" المفرج عنهم، الذين أكدوا أنّ الطريقة الوحيدة لعودة الأسرى هي من خلال إتمام الصفقة وإعادة كل الأسرى الفلسطينيين إلى بيوتهم بسلام.

وقال أحد الأسرى، "أطلب من حكومة "إسرائيل" تطبيق المرحلة الثانية والثالثة من الصفقة وأن تستمروا بالمرحلة الثانية والثالثة من الصفقة".

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ووجَّه الأسير المفرج عنه، شكراً لكتائب القسام، قائلًا " نشكر القسام لأنهم حافظوا علينا، سنة و4 شهور ونحن في غزة أعطونا الطعام والمياه، وحرصوا على أن أستمر في الحياة... شكرا لكم".