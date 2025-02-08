إعلامي إسرائيلي.. السنوار خدعنا وكنا عمياناً وأغبياء

العالم _ فلسطين

تأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة وثائقية بعنوان "أعداء"، التي تتناول شخصيات عربية وإسلامية تعتبرها"إسرائيل" أعداء لها، مثل صدام حسين وجمال عبد الناصر وياسر عرفات.

في مقاله بصحيفة "معاريف"، تساءل بروش عن كيفية تمكن السنوار من جعل الإسرائيليين "يبكون تحت أنوفهم"، مشيراً إلى أن الحلقة كشفت عن طفولة السنوار ومسيرته، واصفاً كيف كانت "إسرائيل" "عمياء وغبية" لتركه "يسفك دماءنا بهذه الطريقة".

ووفقاً للمسلسل، وُلد السنوار في مخيم للاجئين وعاش طفولة صعبة، حيث بدأ "تطرفه الديني" بالظهور بعد انضمامه إلى حركة حماس. تميز السنوار بقسوته، خاصة في تعامله مع المتعاونين مع إسرائيل، وحُكم عليه بخمس أحكام بالسجن المؤبد. خلال فترة سجنه، استغل الوقت لتعلم العبرية والثقافة الإسرائيلية، بهدف "إعادة بناء فلسطين على أنقاض إسرائيل".

وأشار بروش إلى أن إسرائيل تجاهلت تهديدات السنوار للضباط الإسرائيليين أثناء التحقيقات، حيث قال لهم: "يوماً ما سأكون صاحب الأرض، وأنتم السجناء". ورغم ذلك، اعتبرت "إسرائيل" هذه التصريحات "تفاخر" حتى تم الإفراج عنه في صفقة شاليط عام 2011، حيث أثبت السنوار أنه "لا يتحدث فحسب، بل يتصرف أيضاً".

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وأعرب بروش عن دهشته من قدرة السنوار على بناء وتجهيز غزة وفق خطة متعددة المراحل، تضمنت تدريب آلاف الأشخاص استعداداً للهجمات، دون أن تتسرب أي معلومات إلى إسرائيل. واعتبر أن مشاهدة الحلقة تثير الدهشة والغضب، مشيراً إلى أن السنوار خدعهم بمهارة.

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وجه بروش انتقادات حادة لضباط المخابرات والقادة العسكريين الإسرائيليين، واصفاً إياهم بـ"الحمقى والكسالى"، متسائلاً عن كيفية خداعهم رغم قربهم الجغرافي من غزة. واختتم مقاله بتعليق لاذع، قائلاً: "شاهد كيف خدعنا يحيى السنوار، واستمتع بوقتك"، في إشارة إلى الإحباط والغضب الذي يشعر به الكثير من الإسرائيليين بعد الكشف عن تفاصيل إخفاقهم.

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي أكد في أكتوبر الماضي استشهاد السنوار خلال اشتباكات في جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى أن العملية لم تكن مخططاً لها مسبقاً وحدثت "بالصدفة.