ممثل روسيا الأممي: لن ننسحب من منظمة الصحة العالمية

العالم - أروبا

ونقلت وكالة "سبوتنيك"عن غاتيلوف قوله ،"أما بالنسبة لروسيا، فإن بلادنا ستواصل استخدام منصة منظمة الصحة العالمية للحوار ذي المنفعة المتبادلة مع جميع الدول المهتمة"، لافتا إلى أن نهج روسيا ثابت وموجه إلى دعم منظومة الأمم المتحدة.



وتابع غاتيلوف، قائلا: "التزامنا بالتعددية الحقيقية القائمة على الشراكة المتساوية، نهج ثابت في دعم نظام الأمم المتحدة كأساس للنظام العالمي الحديث".

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وفيما يخص انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة قال: "أشك في أن الانسحاب من منظمة الصحة العالمية سيسمح لإدارة دونالد ترامب بالتعامل بشكل أفضل مع المشاكل الصحية العديدة التي تواجه الولايات المتحدة، مرجحا عكس ذلك" .



وأضاف، أن رفض التفاعل المهني غير المسيس على مستوى الخبراء ليس مفيدا لأحد، "بما في ذلك (وربما قبل كل شيء) للولايات المتحدة نفسها".



وشدد غاتيلوف على أن التحديات الحديثة، وخاصة في مجال حماية الصحة، هي تحديات عالمية بطبيعتها، ولا يمكن معالجتها بشكل فعال إلا بالتعاون المشترك.



وأوضح أن الجهود المتعددة الأطراف ذات الصلة يجب أن تكون منسقة ومستهدفة، كاشفا عن مسؤولية خاصة تقع على عاتق منظمة الصحة العالمية، التي يمنحها دستورها وظيفة السلطة التوجيهية والتنسيقية بشأن العمل الصحي الدولي. مؤكدا أن هذا قرار المجتمع الدولي، ولا يمكن تعديله بما يتناسب مع المصالح قصيرة المدى للدول الفردية، بما في ذلك الولايات المتحدة.

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يذكر أن ترامب وقًع ترامب أمرا ينص على انسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية قبل اسبوعين في اول يوم من تنصيبه. وقال للصحفيين: "إن منظمة الصحة العالمية تخدعنا. الجميع يخدعون الولايات المتحدة.. لن يحدث هذا بعد الآن".

وستستغرق العملية عاما لتدخل فعليا حيز التنفيذ بموجب القانون الأمريكي.