العميد حاجي زادة:أعدائنا يستخدمون المفاوضات كأداة

العالم-ايران

وأضاف حاجي زادة اليوم الاثنين إن أمريكا تخون دولاً قريبة منها، لاسيما كندا ودول أوروبية، وهي دول صديقة لها؛ فماذا نتوقع منها وهي عدوتنا؟

وقال: المفاوضة مع أمريكا لا تنفعنا بشيء، وحل المشاكل يتم من الداخل بإذن الله تعالى.

وأشارحاجي زادة الى أنه لا قوة لأعدائنا من الخارج، ولن نقلق مما يهددنا من الخارج، فإن كان باستطاعة أعدائنا عمل أي شيء ضدنا لما لجأوا إلى المفاوضات. إنهم يستخدمون المفاوضات كأداة.

وقال قائد قوة الجو فضاء: مشاكلنا يجب أن تُحل داخل البلد، فعلى سبيل المثال، إنهم يطلبون منا المفاوضة حول الملف النووي، أو يطلبون منا المفاوضات حول الملف الصاروخي، لماذا؟ لأنهم لا سلطة لديهم في هذه المجالات، ونحن لدينا اكتفاء ذاتي في هذه المجالات، وتم توطين هذه الملفات وهي قدرة وطنية. على هذا النهج، إذا أصبح اقتصادنا مُولَّداً ومكتفياً بذاته، لن تكون لهم سلطة على اقتصادنا من خارج البلاد. إذاً المشكلة هي داخل البلاد ولا ترتبط بالخارج.

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وقال حاجي زادة: على مسؤولي الحكومة والجهات الفاعلة في المجال الاقتصادي والقطاع الخاص، من التاجر إلى المزارع والمُصنِّع، أن ينسجموا ويتكاتفوا لحل هذه المشكلة من الداخل، وهو أمر ممكن.