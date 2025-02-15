أسير فلسطيني محرر يتلو لقناة العالم قصيدة عن معاناتهم بسجون الإحتلال!

العالم – خاص بالعالم

وفي حوار مباشر لمراسلنا في خان يونس محمد أبو عبيد مع أسير فلسطيني محرّر قال:" كان صمودنا بفضل الله سبحانه وتعالى وصمدنا وقهرنا السجّان ولكن أريد أن أقول وأطالب به عبر فضائية قناة العالم انه يجب على جميع الفصائل الضغط لإتمام كامل الصفقة والافراج عن جميع الأسرى".





وأضاف الأسير المحرر:" وضع الأسرى في السجون صعب جدا وقد مررنا بظروف صعبة وبقينا، حيث أن اسوأ الظروف مرت علينا في سجون الاحتلال وشكراً اليكم وبارك الله فيكم، ونشكر كل الجمهور الكريم واخوتنا على هذا الاستقبال الرائع مع شكر المقاومة بجميع الفصائل وعلى رأسهم الاخوة في المقاومة وبارك الله فيهم".







وعبّر أسير فلسطيني آخر أثناء حواره مع كاميرا العالم عن معاناتهم في سجون الإحتلال ببيت شعر قال فيه:

"في السجن كل ما لا تستطيع احتماله حرمونا حتى من الاحلام

ضرب وتجويع وتفسير نعيش في جو من الاوهام

مكبل اليدين مربوط الرجلين معصوم العينين ممنوع من القيام

حرمونا من الدعاء والصلاة واضح هربهم كانت على الإسلام

في السجن طفل صغير دائم يبكي عمره الخامسة عشر وأيام

في السجن شيخ كبير مجعّد الوجه لم يذكر ما مر من عمره من الاعوام

هناك تنقض كبير بين الحقيقة وبين ما يشاع وسائل الإعلام

حيث يدعي أنه جيش أخلاقي وينتج في ذلك الكثير من الأفلام

وهو قاتل ومجرم وسارق ويقوده واعد من الاقزام

بعثروا لنا كتاب حياتنا ومزّقوا الصفحات وكسّروا الاقلام

لكننا في أرض كنعان ونعشق ترابها نفديها بالأرواح والاقدام

نعدكم بفتح صفحة جديدة عنوانها الرئيسي "لا للاستسلام"

فنحن قوم لا نخاف الموت بل نعشق الشهادة ونسأل من الله حسن الختام".



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وكان أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" قد أعلن -أمس - أنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج السبت عن الأسرى الصهاينة ساشا ألكسندر تروبنوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن".

وأعلن "مكتب إعلام الأسرى" التابع لحماس، أن "إسرائيل" تعتزم الإفراج السبت عن 369 أسيرا فلسطينيا مقابل الأسرى الإسرائيليين الثلاثة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...