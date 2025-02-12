الرئيس الإيراني: لا نسعى للحرب لكن لن نتراجع أمام أي تهديد

العالم - ايران

جاءت تصريحات الرئيس خلال زيارته لمحافظة بوشهر، حيث التقى بالمواطنين وأشاد بتضحيات الشهداء، خاصة شهداء هذه المحافظة تزامنا مع الذكرى السنوية الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية مؤكدًا عزمه على متابعة مشاكل المحافظة برفقة الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأشار پزشكيان إلى أن الأعداء حاولوا منذ انتصار الثورة القضاء على إيران عبر مختلف المؤامرات، قائلًا: "منذ اليوم الأول للثورة، واجهنا التهديدات والحروب والاغتيالات. واليوم، يتهمنا الرئيس الأمريكي بالإرهاب، لكن من هو الإرهابي الحقيقي؟ هل نحن من اغتلنا 18 ألفًا من مسؤولي وعلماء إيران، أم هم؟"

وأضاف أن الدول التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان هي نفسها التي تمارس الإرهاب، مشيرًا إلى أن الكيان الصهيوني، المدعوم من الولايات المتحدة، يرتكب جرائم إبادة بحق الفلسطينيين. وقال: "أمريكا تدعم الكيان الصهيوني بالسلاح والقنابل وتزعم في الوقت ذاته أنها تسعى لأمن المنطقة، لكنها في الواقع من يزعزع استقرارها".

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وفي إشارة إلى التوترات الأخيرة، قال الرئيس الإيراني: "منذ اليوم الأول لرئاستي، اغتالوا إسماعيل هنية. إذا كنتم تؤمنون بالمفاوضات، فلماذا تفرضون العقوبات وتحيكون المؤامرات ضد إيران؟ الحقيقة أنكم لا تريدون الحوار، بل تسعون لكسر إرادة إيران".

وتابع مهاجمًا السياسة الأمريكية تجاه بلاده: "ترامب يقول إن على الكيان الصهيوني قصفنا كما يفعل في غزة، ثم يطالبنا بالصمت! يتحدث عن المفاوضات، لكنه يفرض العقوبات على إيران ويضغط على العالم لمنع التعامل معنا".

كما انتقد ازدواجية الغرب في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، قائلًا: "يقتلون أكثر من 50 ألف إنسان بريء في غزة ثم يتحدثون عن حقوق الإنسان ويتهمون إيران بالإرهاب".

وشدد پزشكيان على أنه لم يسعَ إلى منصب الرئاسة، بل هدفه الوحيد هو رفعة إيران وعزتها، قائلًا: "إيران ملك للجميع، ولا يحق لأي فصيل أن يحتكر القرار. نحن نعمل لحماية البلاد من العقوبات وسنبني إيران بقوة، لكن علينا جميعًا أن نتكاتف من أجل مستقبلها".

واختتم بتأكيده أن "الأعداء يريدون جرّ إيران إلى صراعات مع جيرانها، لكن ذلك لن يحدث، وسنتجاوز هذه العواصف والتحديات بصلابة وثبات".