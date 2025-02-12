إعادة إعمار غزة

العالم - بإختصار

مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات): دمِّر ما يقرب من 69% من مباني القطاع

في غزة هناك 18 مستشفى فقط من اصل 36 مستشفى تعمل "جزئيا"

اليونيسيف: تضرر ما لا يقل عن 496 مدرسة، أي ما يقرب من 88% من أصل 564 منشأة مسجلة

الأمم المتحدة: 88% من الأراضي الزراعية بالقطاع تضررت جراء الحرب

في محافظة شمال غزة، بلغت نسبة الأراضي الزراعية المتضررة 79%، وفي محافظة رفح 57%

فيما يتصل بشبكة الطرق، بلغت نسبة الضرر حوالي 68% من إجمالي طرق القطاع

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دمر الإحتلال الاسرائيلي ما مجموعه 1190 كيلومترا من شبكة الطرق في قطع غزة

تعرض القطاع المالي لضربة كبيرة مع تدمير 93% من فروع المصارف والبنوك

مع نهاية عام 2024، إنكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28% بسبب الإنهيار في إقتصاد غزة

سيتطلب قطاع الإسكان حوالي 30% من إحتياجات إعادة الإعمار، أي 15.2 مليار دولار

يلي ذلك التجارة والصناعة (6.9 مليار دولار)، والصحة (6.9 مليار دولار)، والزراعة (4.2 مليار دولار)

تشير تقديرات الأمم المتحدة الى أن العدوان خلف أكثر من 50 مليون طن من الركام، تحتها رفات بشري

ويشير التقرير أيضا الى التكاليف المرتفعة المتوقعة للقطاع البيئي بشكل خاص (1.9 مليار دولار)

الأمم المتحدة: قطاع غزة يحتاج الى 10-15 سنة لإعادة الإعمار