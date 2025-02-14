الفاتيكان: خطة ترامب بشأن غزة غير منطقية وتفاقم الازمة

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "فلسطين اليوم"، شدد الكاردينال بييترو بارولين على أن تهجير الفلسطينيين قسرًا سيؤدي إلى خلق توترات في المنطقة ويُفاقم الأزمة بدلًا من حلّها.

وأشار إلى أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة ليست منطقية والدول المجاورة أعلنت رفضها القاطع لها.

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واضاف، أن ملك الاردن عبدالله الثاني عبّر بوضوح عن موقف بلاده الرافض للخطة وهو ما يعكس إجماعا إقليميا على رفض التهجير القسري.

وطالب، بإيجاد حل عادل ومستدام، ورأى أن ما أسماه بـ"صيغة الدولتين" هي الخيار الأفضل لأنها تمنح الأمل لشعوب المنطقة.

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وفي وقت سابق، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستسيطر على قطاع غزة.

وزعم ترامب، إن الفلسطينيين سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة، وأدرك أننا قادرون على التوصل إلى حل".