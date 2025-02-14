شاهد.. حماس تؤكد استئناف عملية تبادل الأسرى

العالم – خاص بالعالم

وفيما أكدت حركة حماس التزامها ببنود الاتفاق وفق الجدول الزمني المحدد الذي نص عليه الاتفاق اعلن جيش الاحتلال التزامه بتنفيذ شروط الاتفاق لاعادة الاسرى بشكل كامل.

في التفاصيل، على وقع مماطلة الكيان الاسرائيلي وعرقلته المضي قدما في تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الاسرى مع حركة حماس أكدت الاخيرة أن ضغوط الوسطاء أفضت لاعادة تثبيتِ الالتزام بما نصَ عليه الاتفاق.

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القيادي في حركة حماس اسامة حمدان اعلن أنّ الحركة ستمضي في تسليمِ الأسرى سواءٌ يومَ السبت أو في أي يومٍ آخر مبدياً الاستعدادَ لبدءِ المفاوضاتِ بشأنِ المرحلة الثانية من اتفاقِ غزة الاثنين المقبل.

بدوره شدد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو على رفض الحركة أي مماطلة من الاحتلال الإسرائيلي وعلى البدء الفوري بمفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق محملا تل ابيب مسؤولية أي تأخير.

كما أكد التزام حماس بتعهداتها بالاتفاق وفق الجداول الزمنية مشيرا إلى أن الحركة تحدثت بوضوح مع الوسطاء بضرورة التزام الاحتلال بما عليه. كاشفا في الوقت نفسه عن وجود لجان في العاصمة المصرية القاهرة لمتابعة تنفيذ الاتفاق من كل جوانبه.

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وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت الاثنين الماضي تأجيل إطلاق الأسرى الإسرائيليين حتى التزام الاحتلال بالبروتوكول الإنساني حسب بنود الاتفاق.

إلى ذلك اعلنت هيئة البث الإسرائيلية إن تل ابيب تستعد لتلقي أسماء ثلاثة أسرى سيفرج عنهم السبت.

من جهتها، اشارت صحيفة يسرائيل هيوم الى تقديرات باحتمال إطلاق سراح ستة أسرى. يأتي ذلك فيما نقلت القناة الثالثة عشرة عن مسؤول أميركي رفيع توقعه بإطلاق حماس ستة اسرى يحملون الجنسية الأميركية تقديرا للرئيس دونالد ترامب.

هذا ويخيّم غموض على مستقبل الاتفاق، خصوصا أن المفاوضات بشأن مرحلته الثانية والتي يفترض أن تدخل حيّز التنفيذ مطلع الشهر المقبل لم تبدأ بعد. ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثانية من الهدنة إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء وإنهاء الحرب. أما المرحلة الثالثة والأخيرة من الاتفاق فستخصص لإعادة إعمار غزة في اطار مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من ثلاثة وخمسين مليار دولار.