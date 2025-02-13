مراسل العالم: قد نشهد السبت تسليم اسرى الاحتلال في غزة

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسلنا في غزة الزميل باسل خير الدين: الصفقة التي كانت حركة حماس قد أكدت أن الاحتلال أراد أن يعرقلها بتلكؤه بإدخال المساعدات الى قطاع غزة، يبدو أنها بعد جهود الوسطاء المصريين والقطريين وغيرهم ربما تعود الامور الى سابق عهدها يوم السبت القادم، وقد نشهد تسليما لعدد من جنود الاحتلال واسراه في قطاع غزة بعد ان رشحت بعض المعلومات بعد بيان حماس هذا اليوم الذي أكد أن الأجواء كانت ايجابية والمعلومات التي رشحت تقول انه سيتم السماح بدخول المساعدات التي عرقل الكيان ادخالها الى قطاع غزة مثل الخيام والبيوت المتنقلة والبيوت المؤقتة، بالاضافة الى المعدات الثقيلة من آليات وجرافات وشاحنات قد تساعد في إنتشار جثامين الشهداء من اسفل الركام او فتح الشوارع في قطاع غزة.

واضاف مراسلنا: لكن حقيقة حتى هذه اللحظة وبحسب الاخبار الواردة لم يدخل أيا من الخيام والمنازل المؤقتة، وكذلك هناك قرار بتأجيل دخول المعدات الثقيلة من معبر رفح الى مدينة غزة، فهناك العديد من هذه المعدات يتم حشدها امام معبر رفح، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم السماح بدخولها الى قطاع غزة رغم الحاجة الماسة اليها في جنوب وشمال القطاع، حيث عشرات المنازل في شمال غزة بحاجة الى انتشال جثامين الشهداء من اسفل ركامها وهذا الامر يتطلب معدات ثقيلة من جرافات او ما شابه، وكذلك شاحنات لنقل أطنان الركام من الشوارع.

شاهد ايضا.. حماس تعلن استئنافها تطبيق الاتفاق بعد تعهد الوسطاء بتنفيذ الكيان للبنود

وتابع الزميل خير الدين: من جانب اخر هناك البروتوكول الانساني الذي تحدثت عنه حماس بأن الاحتلال الاسرائيلي يحاول عدم تمريره، حيث كان من المقرر دخول 600 شاحنة الى قطاع غزة محملة بالمساعدات على مختلف انواعها، ومن ضمنها 50 شاحنة مخصصة للوقود، حيث ان الاحتلال سمح في الايام الاخيرة بدخول 15 شاحنة فقط منها، وبالتالي لا زالت ازمة الوقود موجودة وتتوسع ربما مع زيادة الحاجة لها وخاصة لتشغيل آبار المياه في المناطق المختلفة من قطاع غزة، كذلك لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والامور الاساسية التي يحتاجها المواطن الفلسطيني لبدء عمليه التعايش مع الوضع الراهن، خاصة بعد ان عاد مئات الآلاف من النازحين من جنوب القطاع الى شماله والذين صدموا بصعوبة العيش في شمال القطاع وكذلك بالحالة الميدانية هناك حيث الشوارع غير المجهزة والابنية وكل البنى التحتية لا تستطيع ان تستوعب هذا الكم من النازحين الذين عادوا من الجنوب.

واستدرك قائلا: لكن في النهاية ربما تستمر هذه الصفقة وقد تسير على نحوها المعروف بأن يكون هناك تسليم للاسرى الاسرائيليين في قطاع غزة، ولكن كان يجب أن يُقرَع هذا الخزان، فنحن كمواطنين في قطاع غزة نلمس التلكؤ الاسرائيلي بشكل واضح ونلمس نية الاحتلال عدم ادخال المساعدات من خيام وكرفانات ووقود وغيرها الى السكان، وبالتالي كان لابد من قرع جدران الخزان والتنويه بأن الاحتلال الاسرائيلي يجب ان يلتزم بما ألزمته به المقاومة.