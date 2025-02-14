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في رسالة للاتحاد الأفريقي

السودان.. الجيش يعلن بسط سيطرته على مختلف انحاء البلاد

السودان.. الجيش يعلن بسط سيطرته على مختلف انحاء البلاد
الجمعة ١٤ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

بعث وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، برسالة خطية إلى الاتحاد الأفريقي، أعلن فيها أن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه قد بسطوا سيطرتهم على مختلف أنحاء البلاد.

العالم _ السودان

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الرسالة وُجهت إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمجلس السلم والأمن الأفريقي، قبيل اجتماع المجلس المقرر اليوم الجمعة في أديس أبابا.

في الرسالة، أكد يوسف أن "القوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة التي تمثل الحركات الموقعة على اتفاق جوبا تصدت لعدوان قوات الدعم السريع ونجحت في بسط سيطرتها على ربوع البلاد".

كما دعا المجلس إلى "إعادة النظر في تقييم الاتحاد الأفريقي للأوضاع في السودان على ضوء المستجدات الأخيرة"، مطالباً بعودة السودان إلى مكانه الطبيعي في المنظمة القارية واستئناف دوره في العمل الأفريقي.

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يُذكر أن الاتحاد الأفريقي كان قد علق عضوية السودان في 2021 بعد الإطاحة بالحكومة المدنية التي تولت المسؤولية عقب عزل الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

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