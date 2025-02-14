النائب عزّ الدين: على العرب مواجهة خطة ترامب بتفكير راسخ وموحد

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وتابع: “هذا النظام، الذي يدعم الكيان ويأمره ويُخطّط له ويُغطّيه على المستوى السياسي والإعلامي وفي كل المجالات، وعلى مستوى التسليح، كما يزوّده بكلّ القدرات والإمكانيات والطائرات والأساطيل لدعمه في ممارسة القتل والإجرام بحقّ الشعب الفلسطيني”.

وأضاف عزّ الدين: “أميركا ليست قدرًا محتوماً، بل هي قوة تمتلك القدرات، لكنها لا تستطيع الاستمرار في سياستها المهيمنة، التي تهدف إلى نهب الثروات من منطقتنا ومناطق أخرى في شتّى أنحاء العالم”.

جاء كلام عزّ الدين خلال الحفل التكريمي الذي أقامه “حزب الله” في حسينية بلدة المروانية للشهيد السعيد حسن غسان زيدان، بمشاركة شخصيات وفعاليات، وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

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ولفت إلى أنّ “شهيدنا الأقدس، في أول إطلالة له بعد طوفان الأقصى، حذّر الدول العربيّة”، مشيرًا إلى أنّ “كسر حماس وهزيمتها سيكون وبالًا على العرب، الذين يتجاوزون حدود التماس مع فلسطين”.

وأضاف: “ترامب يريد أن يهجّر جزءًا من أهل غزة إلى الأردن، وينقل الجزء الآخر إلى مصر. لذلك، فإنّ هذا العدو لم ينتصر على حماس، والدليل على ذلك أنّ حماس باقية ومستمرة، وهي تفاوض هذا العدو على الأسرى من موقع القوّة”.

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وأردف: “هذا المخطّط الذي يريد ترامب تنفيذه، أتصوّر أنّه يضع العرب أمام مرحلة جديدة، يجب عليهم أن يفكّروا مليًّا في كيفيّة الرّد الموحّد”.

وختم: “الموقف العربي الموحّد يمكنه أن يضغط على إدارة ترامب، ولا ينبغي لأحد أن يستهين بالقدرات المتاحة بين أيدي العرب والدول الخليجية، إذا ما أُحسن استخدامها”.

المصدر: "موقع المنار" عن "الوكالة الوطنية للإعلام"