عدوان إسرائيلي متصاعد في الضفة المحتلة والمقاومة ترد بضراوة

العالم - فلسطين

وشنت قوات الاحتلال هجمات عنيفة على مخيم جنين وألقت مسيّرة إسرائيلية قنابل على منازل الفلسطينيين. في المقابل، أعلنت المقاومة الفلسطينية تصديها للاجتياحات العسكرية، مستهدفة قوات الاحتلال في مخيم عسكر شرقي نابلس.

وشهدت مدينة نابلس مواجهات مسلحة ضارية مع مقاومين فلسطينيين، فيما وثقت وسائل إعلام فلسطينية اعتداءات الاحتلال، حيث احتجز جنوده شابًا على حاجز عورتا واعتدوا عليه بالضرب.

تصعيد المقاومة ومواجهات مسلحة

في هذه الاثناء، أعلنت كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس استهداف قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة، بينما أكدت كتائب شهداء الأقصى خوض معارك شرسة ضد الاقتحامات الإسرائيلية. وشهدت منطقة رفيديا في نابلس عمليات دهم للمنازل والشقق السكنية، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز.

وامتدت عمليات الاقتحام إلى مخيم الجلزون شمال رام الله ومدينة أريحا، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقال بحق الفلسطينيين. كما واصلت فرض حصار خانق على بلدة حزما شمال شرق القدس، مما تسبب في أزمة مرورية خانقة بسبب منع حركة المركبات.

تدمير وتهجير في جنين وطولكرم

للمرة الأولى منذ بدء العمليات العسكرية الأخيرة، اقتحمت قوات الاحتلال وسط مدينة طولكرم، وهدمت منزلاً في مخيم نور شمس، وواصلت حملتها التدميرية المتواصلة منذ 19 يوما في المنطقة. كما أجبرت مئات العائلات على النزوح من منازلها، وسط عمليات تخريب واسعة للبنية التحتية والمرافق العامة.

وفي جنين، صعّد الاحتلال هجماته، حيث ألقت طائرة مسيرة قنابل على المخيم، في وقت يستمر عدوان الاحتلال على المدينة والمخيم لليوم الـ25، ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينيًا حتى الآن، وفق اللجنة الإعلامية للمخيم. كما ذكرت اللجنة أن الاحتلال تسبب في نزوح 20 ألف فلسطيني، وسط انقطاع تام للمياه والكهرباء ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية.



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وأشارت اللجنة إلى تدمير نحو 470 منشأة ومنزلاً بشكل كلي أو جزئي، ومنع الاحتلال وصول المياه إلى مستشفيات رئيسية، ما فاقم الأزمة الإنسانية في المدينة. كما كشفت أن قوات الاحتلال اعتقلت 120 فلسطينيًا منذ بدء الحملة العسكرية، وأخضعت العشرات للتحقيق الميداني.

مخططات إسرائيلية لتغيير الواقع في المخيمات

ذكرت وسائل إعلام "إسرائيلية" أن الجيش يدرس إنشاء مواقع عسكرية دائمة في مخيم جنين، لإحكام السيطرة على المنطقة، وهو ما يعكس توجهاً لتغيير الجغرافيا والديمغرافيا في المخيمات الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، صعّد الاحتلال اعتداءاته في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى استشهاد 911 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 14 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية رسمية، وسط مخاوف من استمرار عمليات التهجير والتدمير الممنهج بحق الفلسطينيين.