لبنان: احتجاجات في طريق المطار.. والجيش يحذّر من ممارسات تثير توتراً داخلياً

العالم - لبنان

حذّرت قيادة الجيش اللبناني، مساء اليوم الجمعة، من ممارسات "من شأنها خلق توتر داخلي لا تحمد عقباه"، خلال ما وصفته بـ"المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد".

وجاء ذلك في بيانٍ قال فيه الجيش، إنّ "عدة مناطق ولا سيما محيط مطار رفيق الحريري الدولي تشهد احتجاجات تتخللها تعديات وأعمال شغب، بما في ذلك التعرض لعناصره ومهاجمة آليات تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، ومحاولة إغلاق طريق المطار".

وأعلن الجيش أنّ وحداته تستمر في تنفيذ مهمات حفظ الأمن، مؤكداً أنّ هذه الوحدات "ستعمل بكل حزم على منع أي مساس بالسلم الأهلي وتوقيف المخلين بالأمن".

من جهتها، تحدثت قناة المنار اللبنانية، عن معلومات تفيد بأنّ "أشخاصاً ملثمين نظموا تحركاً مشبوهاً يهدف إلى افتعال فوضى على طريق المطار"، ودعت لعدم "الإنجرار وراء هذا الحراك". وذلك على خلفية اشتعال النيران في آلية تابعة لـ"اليونيفيل".

وفي أعقاب ذلك، أصدرت قوات "اليونيفيل"، بياناً عدّت فيه هذه الهجمات انتهاكات صارخة للقانون الدولي و"قد ترقى إلى جرائم حرب"، مطالبةً السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق كامل وفوري وتقديم جميع الجناة إلى العدالة.

وأجرى رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، إتصالاً بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام، الجنرال أرولدو لازارو.

واستنكر سلام بأشد العبارات ما وصفه بـ"الإعتداء الإجرامي على آليات وعناصر اليونيفيل"، معرباً عن "تقدير لبنان للدور الذي قامت وتقوم به القوات الدولية في الجنوب".

وقال سلام إنه "طلب من وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات العاجلة لتحديد هوية المعتدين، والعمل على توقيفهم وتحويلهم إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى".

من جهتها، أكدت حركة أمل، في بيان، أنّ الاعتداء على "اليونيفل" هو اعتداء على جنوب لبنان، وقطع الطرقات في أي مكان هو "طعنة للسلم الأهلي".

ولليوم التالي، خرج عدد من المواطنين إلى طريق المطار احتجاجاً على استمرار رفض استقبال طائرة "Mahan Air" الإيرانية، الخميس الماضي، الأمر الذي أدّى إلى بقاء مواطنين لبنانيين عالقين في إيران.