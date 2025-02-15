حماس تؤكد التزامها بتنفيذ اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى في المواعيد المحددة

العالم _ فلسطين

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان نشر عبر حساب الحركة على "تليغرام".

هذا الإعلان جاء بعد ساعات من إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، عن أسماء ثلاثة محتجزين إسرائيليين تنوي الإفراج عنهم اليوم السبت، ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى للاتفاق. وفي السياق ذاته، أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني أن الاحتلال سيفرج عن 36 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالمؤبد، بالإضافة إلى 333 أسيراً من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.

وقال قاسم: "ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ كل مراحله وفقاً للمواعيد المقررة"، مشيراً إلى أن الاحتلال يواصل سياسة المماطلة، لكنه أكد أن حماس أجبرت الاحتلال على تنفيذ ما هو مطلوب منه. كما أضاف أن الوسطاء في قطر ومصر يتواصلون مع الإدارة الأميركية لتنفيذ البروتوكول الإنساني في غزة.

وتوقع قيادي في حركة حماس بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مطلع الأسبوع المقبل، موضحاً أن الوسطاء يواصلون المباحثات في هذا الشأن. وأكد القيادي طاهر النونو أن حماس ملتزمة بتنفيذ إجراءات صفقة التبادل وكافة بنود الاتفاق الذي نص على وقف إطلاق النار بعد 15 شهراً من الحرب المدمرة في قطاع غزة.

كما أشار النونو إلى تلقي حماس وعوداً من الوسطاء بتكثيف دخول الخيام والكرفانات والمعدات الثقيلة إلى القطاع، وفقاً للاتفاق لإزالة الركام وانتشال الشهداء من تحت الأنقاض. وفي هذا السياق، دعا النونو إلى بدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار فوراً، محملاً إسرائيل مسؤولية أي تأخير، ومؤكداً على ضرورة التزامها بإدخال الاحتياجات الأساسية لضمان حياة المدنيين في غزة واستئناف دورة الحياة.