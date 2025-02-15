المقاومة تستعد لتسليم ثلاثة أسرى إسرائيليين..وهذه تفاصيل العملية

العالم _ فلسطين المحتلة

و حول تفاصيل العملية نشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، الجمعة، قائمة بأسماء 369 أسيرا فلسطينيا من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال عنهم غدا السبت، بينهم 36 محكوما بالمؤبد.



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وتضم القائمة 36 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، و333 من أسرى غزة الذين تم اعتقالهم بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبين الأسرى الذين سيطلق سراحهم، الأسير المقعد منصور موقدة المحكوم بالسجن المؤبد، وهو معتقل منذ عام 2022.

وبحسب القائمة، فإن 24 من الأسرى المقرر الإفراج عنهم السبت سيتم إبعادهم خارج فلسطين.

وأعلنت كتائب القسام الجمعة، أسماء 3 أسرى إسرائيليين، سيفرج عنهم غدا ضمن صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

وقال الناطق باسم القسام "أبو عبيدة في تغريدة عبر "تلغرام"، إن الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم غدًا، هم: ساشا الكسندر تروبنوف، ساغي ديكل حن، ويائير هورن.

والخميس، أكدت حماس أنها مستمرة "في موقفها بتطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد".

بالفيديو..حماس تحذّر من إنهيار اتفاق وقف إطلاق النار في هذه الحالة!

وقالت إن الوسطاء في مصر وقطر بذلوا جهودا لإزالة العقبات وسد الثغرات التي تسببت بها الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق، حيث وصفت أجواء المباحثات بـ"الإيجابية".

هذه الجهود بذلها الوسطاء بعدما أعلنت حماس، الاثنين، تجميد إطلاق سراح الأسرى لحين وقف انتهاكات إسرائيل، والتزامها بأثر رجعي بالبرتوكول الإنساني للاتفاق.

وشهد الاتفاق خروقات في 4 مسارات، وهي بحسب حماس، استهداف وقتل فلسطينيين، وتأخير عودة النازحين لشمال غزة، وإعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة ووقود وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث، وتأخير دخول الأدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي.

وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى يشمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، على أن يتم التفاوض في الأولى لبدء الثانية.

وتنص بنود المرحلة الأولى من الاتفاق على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين والعرب يُقدر بين 1700 و2000.

ومنذ بدء الاتفاق، سلمت "القسام" 16 أسيرا إسرائيليا ضمن 5 دفعات خلال صفقة التبادل الحالية.