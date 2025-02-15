ما قصة الساعة الرملية علی منصة تسليم الأسری الاسرائيليين

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في خان يونس، محمد أبوعبيد منصة تسليم الاسری الاسرائيليين شملت درعاً عليه ساعة رملية ترمز الی نفاد الوقت في اشارة الی حياة الاسری الاسرائيليين لدی المقاومة الفلسطينية في غزة.

وكتبت المقاومة الفلسطينية تحت الساعة الرملية عبارة "الوقت ينفد" وعليها صورة "عيناڤ تسنجاوكر" وهي أحدی أبرز ناشطات عائلات الأسری الاسرائيليين ووالدة "متان" الأسير في غزة.

وأعلنت القسام أنها ستجلب الأسرى الثلاث الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم في عملية التبادل السادس بسيارة سوداء استولت عليها خلال هجوم السابع من أكتوبر.

كما وضعت كتائب القسام أسفل المنصة صورا لـ 11 كيبوتساً وموقعاً عسكرياً استطاعت خلال السابع من أكتوبر السيطرة عليها شرق خان يونس.

إقرأ ايضاً.. المقاومة تستعد لتسليم ثلاثة أسرى إسرائيليين..وهذه تفاصيل العملية