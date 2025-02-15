عملية تبادل الأسری، إصبع المقاومة في عين 'اسرائيل'

العالم - الاحتلال

دفعة سادسة من صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي تم خلالها تسليم ثلاثة أسرى إسرائيليين مزدوجي الجنسية؛ هم الإسرائيلي الأرجنتيني يائير هورن، وساغي ديكل حن الذي يحمل الجنسية الأميركية، والكسندر تروبانوف الذي يحمل الجنسية الروسية. في مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن 396 أسيراً فلسطينياً، بينهم 36 من المحكومين بالمؤبد، و333 أسيراً من قطاع غزة اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر؛ على خلفية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

عملية التسليم هذه حملت دلالات عدة وأرادت المقاومة من خلالها إيصال عدة رسائل من على منصة تسليم الأسرى الإسرائيليين. فالعملية تمت على مقربة من منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد يحيى السنوار في خان يونس؛ وعلى مركبة استولت عليها كتائب القسام في السابع من أكتوبر؛ فيما ظهر المقاومون من حماس والجهاد الإسلامي وهم يرتدون بزات جنود الاحتلال ويحملون أسلحة وحدات النخبة الإسرائيلية.

شاهد ايضاً..السنوار حاضراً في مراسم التسليم.. لا هجرة إلا للقدس

سريعاً جاءت التعليقات من إعلام الاحتلال الإسرائيلي الذي اتهم حماس باستثمار عملية التبادل في دعايتها الإعلامية؛ وقال إن هذه الدعاية تعد إصبعاً في عين تل أبيب. وأشارت وسائل إعلام الاحتلال إلى أن حماس وضعت على منصة التسليم رسالة ضد خطة الهجرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب مفادها أن "لا هجرة إلا إلى القدس".

وبدّدت العملية المخاوف التي سادت لأيام من تجدد الأعمال القتالية في القطاع الفلسطيني وسط تهديدات الطرفين واتهامات متبادلة بانتهاك شروط الهدنة. وقد ساعدت الوساطة المصرية والقطرية في تجنب الأزمة، بعد تهديد حماس بتعليق إطلاق سراح الأسرى بسبب عدم التزام الكيان ببنود الاتفاق الإنسانية، ومن كيان الاحتلال باستئناف الحرب.

حركة حماس اعتبرت أن عملية التبادل جاءت وفق التزامها مع الوسطاء والحصول على ضمانات لإلزام الاحتلال بالاتفاق؛ وأشارت إلى أنها تنتظر البدء بتنفيذ الاحتلال للبروتوكول الإنساني بناء على وعود الوسطاء؛ ولفتت الحركة إلى أن مماطلة نتنياهو ومحاولته التهرب من استحقاقات الاتفاق هي لإنقاذ نفسه وحكومته وأنها لن تسمح بإفشال الاتفاق؛ مؤكدة أنه لا بدائل أمام الاحتلال للإفراج عن باقي أسراه إلا تنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

شاهد ايضاً.. ما قصة الساعة الرملية علی منصة تسليم الأسری الاسرائيليين