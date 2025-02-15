عراقجي ونظيره اللبناني يناقشان موضوع الرحلات الجوية بين البلدين

العالم - ايران

وهنأ عراقجي في هذا الحوار رجي على تعيينه وزيرًا للخارجية في الحكومة اللبنانية الجديدة، متمنيًا له وللحكومة الجديدة كل النجاح.

وأكد الجانبان خلال الحوار على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بما يتماشى مع مصلحة شعبَي البلدين وعلى أساس الاحترام المتبادل.

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كما تم تبادل الآراء حول سبل حل المشكلة الخاصة بالرحلات الجوية بين البلدين، حيث أعرب الجانبان عن استعدادهما لإجراء مباحثات بناءة تسودها النوايا الحسنة بهذا الشأن.