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أبو حمزة: نرفض وحشية العدو الصهيوني وقبح معاملة سجانيه لأسرانا

أبو حمزة: نرفض وحشية العدو الصهيوني وقبح معاملة سجانيه لأسرانا
السبت ١٥ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة إنّ "المقاومة الفلسطينية، وهي تُفرج اليوم عن عدد من أسرى العدو، لتؤكّد مدى حُسن المعاملة مع أسراهم لديها، بينما العدوّ يتفنّن في قهر وتعذيب أسرانا والتنغيص على فرحتهم بالحرية حتّى اللحظات الأخيرة من الإفراج عنهم.

العالم - فلسطين

وأضاف أبو حمزة أنّ ما ظهر بالأمس من حرية واضحة ومعاملة حسنة من سرايا القدس للأسير الصهيوني ألكسندر تروبانوف لهو أكبر دليل على ذلك".

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وتابع أنّ "ما أقدم عليه العدوّ اليوم، بإجبار أسرانا على ارتداء ملابس مكتوب عليها "لن ننسى ولن نغفر"، ومشاهد أوضاعهم الصحية الصعبة بعد الإفراج عنهم، لا يحمل إلا الحقيقة التي لا يراها العالم الظالم، وهي وحشية العدوّ الصهيوني وقبح معاملة سجانيه لأسرانا؛ فالفرق واضح وكبير بين معاملتنا لأسرى العدوّ ومعاملة العدوّ لأسرى شعبنا الحر".

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