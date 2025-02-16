الرئيس التنفيذي لـ'ستاربكس' يستغيث بسبب المقاطعة الشعبية

العالم - الاميركيتان

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، نيكول، أنّ "المقاطعة أضرت بمبيعات الشركة، وألحقت بها خسارة فادحة"، وذلك خلال زيارته للإمارات، قبل يومين.



وعبر مقطع فيديو، انتشر كالنار في الهشيم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وجّه نيكول نداء استغاثة، إذ ناشد "الزبائن" بالتوقف عن مقاطعة فروع الشركة في العالم، مشيرا إلى أن المقاطعة تهدّدها بالانهيار التام، بالقول: "نحن لا ندعم أي جيش".



ونقلا عن نيكول، قالت وكالة "بلومبرج" إن "عملاق القهوة يخطّط لفتح حوالي 500 متجر جديد وإضافة 5000 وظيفة في السنوات الخمس المقبلة، في الشرق الأوسط".



ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023، وجدت شركة "ستاربكس" الأمريكية للمقاهي نفسها في قلب حملات المقاطعة عربية ودولية مُتصاعدة، على خلفية حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، التي ضربت عرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.



إلى ذلك، كان سهم الشركة قد تراجع بنسبة 1.6 في المئة في بداية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث سجّل على التوالي تراجعا في 11 جلسة تداول، في أطول تراجع منذ ظهور ستاربكس لأول مرة خلال عام 1992. وتسبب التراجع في خسارة القيمة السوقية للشركة 9.4 في المئة، أي ما يعادل 12 مليار دولار، بحسب تقرير آنذاك لشبكة "بلومبيرغ" الأمريكية.

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وفي الثامن من الشهر الجاري، وفي سياق حملة المقاطعة المستمرة، كانت شركة "يام براندز" الأمريكية، المالكة لسلسلتي "كنتاكي" و"بيتزا هت" قد أعلنت بدورها عن إنهاء اتفاق الامتياز مع شركة "إيش غذا" المشغل المحلي للمطاعم في تركيا، ما أدى لإغلاق 537 فرعا وإعلان المشغل التركي إفلاسه بديون تجاوزت 7.7 مليارات ليرة تركية (نحو 214 مليون دولار).



وبحسب عدد من التقارير الإعلامية التركية، "تراجعت مبيعات كنتاكي في تركيا بنسبة 40 في المئة خلال الأشهر الأخيرة، ما فاقم من الأزمة المالية التي كانت تعاني منها الشركة التركية".