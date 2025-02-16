عراقجي: ليصدح العالم الإسلامي بصوت موحد في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

العالم – إيران

والتقى الوزير عراقجي اليوم الأحد، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي "جاسم محمد البديوي" وذلك على هامش القمة الثامنة للدول المطلة على المحيط الهندي باستضافة مسقط.

وفي تصريح له خلال اللقاء، أشار عراقجي إلى عقد أول اجتماع لوزراء خارجية إيران ودول مجلس التعاون الخليج الفارسي في الدوحة؛ مؤكدا على ضرورة وأهمية استمرار الحوار والتفاهم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الأعضاء، نظرا لحساسيّة وأهمية التطورات في المنطقة.

كما ثمن وزير الخارجية الإيراني، مواقف الدول العربية، ولا سيما المتشاطئة مع الخليج الفارسي، في إدانة ومعارضة المخطط الأميركي الصهيوني المشترك لتهجير سكان غزة قسرا إلى دول أخرى.

وأدان عراقجي تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني الوقحة بشأن تشكيل دولة فلسطينية في الأراضي السعودية.

من جانبه، رحب الأمين العام لمجلس تعاون الخليج الفارسي باستمرار الحوار والتفاعل بين المجلس والجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ في سياق المصالح المتبادلة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد البديوي في لقائه عراقجي اليوم، على موقف "مجلس التعاون" الواضح والصريح في معارضة مساعي الكيان الصهيوني لتهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى، وتاكيده على إستعادة حقوق الشعب الفلسطيني؛ مرحبا بمقترح إيران بشان عقد قمة طارئة لوزراء خارجية الدول الإسلامية في هذا الخصوص.

وتبادل الجانبان، في هذا اللقاء، وجهات النظر حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ على الساحتين الإقليمية والدولية.