لقاء أمريكي روسي بالسعودية لإنهاء الحرب مع أوكرانيا.. كيف رد زيلينكسي؟

العالم - خاص العالم

المعارك الجوية والميدانية بين الطرفين الروسي والأوكراني لم تتوقف رغم الاتصال الهاتفي للرئيس الاميركي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول إمكانية إنهاء الحرب بين كييف وموسكو .

مناطق أوكرانية عدة تعرضت لهجوم روسي بالمسيرات، وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت مئة وثلاثة وأربعين مسيرة على مقاطعات خاركيف، وسومي، ودنيبرو شرقي أوكرانيا وأوديسا جنوبا، ومحطات لتوليد الكهرباء في ميكولايف، وأكدت القوات الأوكرانية أنها أسقطت خمسة وتسعين مسيرة روسية خلال الهجوم، بينما تكثف القوات الروسية عملياتها العسكرية في شرق أوكرانيا بالقرب من مركز بوكروفسك أحد المراكز اللوجستية الحيوية في المنطقة.

شاهد ايضا.. زيلينسكي يرفض اتفاقاً مع واشنطن حول المعادن الأوكرانية

سياسياً، قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو ناقشا الوضع في أوكرانيا واتفقا على إزالة العوائق التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة، كما أكدت مصادر إعلامية نقلا عن مسؤول روسي أن ترامب يمكنه زيارة روسيا في أي لحظة يريدها وأن العقوبات الغربية لن تشكل عائقا أمام المحادثات الروسية الأمريكية.

في السياق ذاته أكد عضو بالكونجرس الأمريكي إن مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا سيلتقون في السعودية خلال الأيام المقبلة لبدء محادثات حول إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بينما استنكر الرئيس الأوكراني زيلينسكي عدم معرفة بالامر او تتلقيه اي دعوة.

وزير الخارجية الصيني وخلال لقائه وزير الخارجية الأوكراني في مؤتمر ميونيخ قال إنه يجب على جميع الأطراف المعنية بالصراع بين روسيا وأوكرانيا المشاركة في محادثات السلام، مشددا على دور أوروبا فيها.

وفي ظل محاولة الغرب الوقوف في صف أوكرانيا أكدت الخارجية الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستضيف في باريس اجتماعاً أوروبي لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفة أن الزعماء الأوروبيين سيبحثون خطط الرئيس ترامب غداً.

المزيد بالفيديو المرفق..