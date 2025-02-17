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وزير الخارجية الايراني: لن نتفاوض أبدا في ظل اقصى الضغوط والتهديدات
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وزير الاعلام اللبناني: البيان الوزاري يدعو إلى إطلاق حوار جاد مع سوريا
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وزير الاعلام اللبناني: سيكون هناك صندوق لاعمار المناطق المتضررة بالجنوب
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وزير الاعلام اللبناني: البيان الوزاري يتضمن احتكار الدولة لحمل السلاح
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البيان الوزاري اللبناني يؤكد التزام تحرير كامل الاراضي اللبنانية والقرار 1701
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طيران الاحتلال يشن غارات على بلدات طير حرفا والخردلي والعيشية جنوب لبنان
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اشتعال النيران في بلدة العديسة جنوب لبنان بعد تفجير نفذه الاحتلال فيها
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مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوات خلال اقتحام يعبد جنوب غرب جنين
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وزير خارجية السودان:سنواصل زيارتنا الرسمية غدا لاستكمال الصفحة الناصعة
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وزير خارجية السودان:اتفقنا على تطوير التعاون البنكي والثقافي بين البلدين
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 17-02-2025
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الإثنين ١٧ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
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نشرة الاخبار من قناة العالم
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العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.