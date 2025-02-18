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قائد الدفاع الجوي الإيراني: مستعدون لمواجهة أي تهديد

قائد الدفاع الجوي الإيراني: مستعدون لمواجهة أي تهديد
الثلاثاء ١٨ فبراير ٢٠٢٥ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد العميد "علي رضا صباحي فرد" قائد مقر الدفاع الجوي الايراني، أن المقر والقوات المسلحة على استعداد تام لمواجهة أي تهديد ضد البلاد.

العالم - ايران

وأوضح العميد صباحي فرد في تصريح تابعته "فارس" اليوم الثلاثاء، أن " القوات المسلحة والدفاع الجوي على استعداد للتصدي لاي تهديد لأن كافة المعدات التي بحوزتنا وطنية مئة بالمئة وأن هذه المعدات أعلى مستوى من التهديدات لكونها صنعت بايدينا والمناورات التي أجريناها ومنظومة الدفاع الجوي "باور373" تمثل نموذجا لذلك".

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وأستدرك " لقد طورنا كافة منظوماتنا الدفاعية الجوية منها "باور 373" الحالية، وان الجيل الجديد منها لا يقاس قدراته مع أي منظومة دفاعية أخرى بالعالم".

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