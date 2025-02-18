أقدم أسير فلسطيني: قصة 45 عاما من الأسر والحرية المرتقبة

العالم - فلسطين

وقالت عائلة الأسير البرغوثي إن زوجته تلقت اتصالا منه يخبرها فيه بأنه سيتم الإفراج عنه الأسبوع القادم إلا أنه سيتم إبعاده إلى خارج فلسطين وفق اتفاق عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

ونائل صالح عبد الله البرغوثي هو أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي من مواليد 23 أكتوبر/تشرين 1957 (67 عامًا)، من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، اعتقل أول مرة عام 1978، وقضى منها 34 عاماً بشكلٍ متواصل".

وقد أمضى الأسير البرغوثي 45 عاما في سجون الإحتلال وهى أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة.



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وأعلن رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس الوفد المفاوض خليل الحية، اليوم الثلاثاء، جاهزية الحركة والمقاومة للانخراط الفوري للتفاوض لتطبيق بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح خليل الحية في كلمة مصورة، أن البنود هي: الوقف التام لإطلاق النار والوصول إلى الهدوء المستدام، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وإنجاز صفقة تبادل أسرى للمرحلة الثانية مرة واحدة، ونحن جاهزون للاتفاق عليها رزمة واحدة.

وأكد ضرورة تحصين كل ذلك بضمانات دولية ملزمة، حسبما ورد في قرار مجلس الأمن 2735.

إلى ذلك، أعلن قرار المقاومة تسليم جثامين أربعة من أسرى الاحتلال يوم الخميس؛ تمهيدا للانخراط في المرحلة الثانية من مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الحية في كلمة مصورة: إن تسليم الجثامين يأتي “استمرارا لجهودنا المتواصلة في إنجاح وإنجاز المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع العدو، وتمهيدا للانخراط في المرحلة الثانية منه، وتجاوبا مع جهود الوسطاء”، فقد قررت الحركة والمقاومة ما يلي:”.

وبين أن بين الجثامين التي ستسلم جثامين عائلة “بيباس”، على أن يفرج العدو يوم السبت 22 فبراير عمن يقابلهم من أسرانا حسب الاتفاق، فيما يستكمل تسليم باقي الجثامين المتفق عليهم في المرحلة الأولى الأسبوع السادس.