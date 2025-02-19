فيديو/ اقتحام ونهب منزل مفتي سوريا السابق الشيخ حسون

العالم- سورية

وقد تمكن المفتي السابق من مغادرة منزله قبل وقوع عملية الاقتحام.

وأدان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هذا العمل غير القانوني، مطالبين الإدارة السورية الجديدة بمحاسبة المسؤولين عنه، مؤكدين أن مثل هذه الأفعال تضر بسيادة القانون، مشددين على أن الدولة هي الجهة المخولة بإنفاذ العدالة.

وأشار الناشطون إلى أن اقتحام منزل المدنيين يشكل سابقة خطيرة قد تؤدي إلى الفوضى، مؤكدين أن مثل هذه الأفعال تندرج تحت جرائم السرقة والنهب، ويجب التعامل معها بحزم لضمان سيادة القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

ويأتي هذا الاعتداء بعد انتشار مقطع فيديو تظهر الشيخ حسون في حلب لاول مرة بعد سقوط حكومة الرئيس السوري السابق بشار الاسد.

ففي مقطع فيديو ظهر المفتي السابق مساء اول امس الاثنين، في مدينة حلب شمال البلاد، وهو يتحدث إلى أحد الاهالي، في منزله على ما يبدو، حيث بادره أحد الأشخاص قائلا "مفتي البراميل" ليرد محتجاً بأن اسمه الدكتور أحمد حسون، قائلا إنه "اعتقل 3 مرات" في عهد الأسد.

الشيخ احمد حسونوشغل الشيخ أحمد بدر الدين حسون منصب مفتي الجمهورية السورية على مدار 17 عامًا منذ 2005 إبان حكم بشار الأسد، إلى أن أُلغي هذا المنصب بهيئته الحالية عام 2021.

والشيخ حسون من مواليد حلب 1949، ويحمل إجازة في الأدب العربي، ودكتوراه في الفقه الشافعي من جامعة الأزهر، وعين سابقا مفتيًا لحلب العام 2002.