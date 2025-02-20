روسيا وأميركا تعيدان هيكلة التعامل مع أوكرانيا ومخاوف أوروبية من التهميش

العالم - أوكرانيا

محادثات أميركية وروسية في العاصمة السعودية الرياض، وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحادثات بالجيدة جدا، معلنا في الوقت ذاته تأييده نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: أعتقد أنني قادر على إنهاء هذه الحرب.. روسيا تريد إنهاء الحرب الوحشية في أوكرانيا، ولو كنت رئيساً لما اندلعت هذه الحرب العبثية، لم يرد الروس تدمير كييف، ولو أرادوا لفعلوا ذلك.

واستغل ترامب مؤتمره الصحفي في بالم بيتش، لمهاجمة نظيره الاوكراني فلوديمير زيلينسكي الذي ندّد بتغييب بلاده عن محادثات الرياض حول أوكرانيا، وقال إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب هذا التصريح.

واصفا زيلينسكي بأنه رئيس غير كفوء وتصدر عنه أقوال سخيفة.

إقرأ أيضا.. موسكو وواشنطن تستبعدان كييف وأوروبا من محادثات انهاء حرب اوكرانيا

وكان زيلينسكي قد أجّل زيارته للسعودية، حتى لا يضفي شرعية على الاجتماع الذي عقد بين مسؤولين أمريكيين وروس في الرياض.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: لم أتلق دعوة للمشاركة في اجتماع لوفدين من كبار المسؤولين الأمريكيين والروس، والذي ضم وزيري خارجية البلدين.. لا نريد أن يقرر أحد أي شيء خلف ظهورنا.. لا يمكن اتخاذ أي قرار بشأن كيفية إنهاء الحرب بدون أوكرانيا.

من جهتها، ناشدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الولايات المتحدة بعدم الوقوع في الفخاخ الروسية، محذّرة من أنّ موسكو قد تحاول زرع الشقاق بين الغربيين.

إقرأ أيضا.. شاهد: أبرز نتائج المباحثات الروسية الأمريكية في السعودية

أوروبياً، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تنظيم اجتماع جديد مع دول عدة أوروبية وغير أوروبية حول أوكرانيا، بعد اجتماع يوم الاثنين الذي ضمه مع عدد من قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. واعتبر ماكرون أن ترامب يمكن أن يساعد في ممارسة ضعط على بوتين.