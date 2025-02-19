تحقيق يكشف تورط التكنولوجيا الأميركية بالعدوان على غزة ولبنان

العالم _ خاص بالعالم

التحقيق الذي أجرته وكالة أسوشيتد برس يكشف ان شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة 'مايكروسوفت' و'أوبن إيه آي' زودت الاحتلال سرا بهذه التقينات التي وظفها بدوره في عمليات الإجرام الممنهج منذ 7 تشرين الأول/أكتوبرعام 2023.

لكن التحقيق يتحدث عن الأخطاء في أنظمة الذكاء الاصطناعي التي استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي إبان الإبادة الجماعية في قطاع غزة حيث قتل عشرات آلاف الفلسطينيين ودمر المنطقة.

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وتعرّض استخدام جيش الاحتلال للذكاء الاصطناعي في هجماته على لبنان، وكذلك الإبادة الجماعية في غزة، لانتقادات شديدة بسبب 'عدم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية واعتبارها جريمة حرب'.

وبحسب مسؤولين فإنه من الصعب للغاية اكتشاف متى ترتكب أنظمة الذكاء الاصطناعي أخطاء، حيث تستخدم بالاشتراك مع العديد من أشكال الذكاء الأخرى، بما فيها البشري، وأن هذا قد يؤدي إلى 'وفيات غير عادلة'.

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التحقيق الذي استند إلى وثائق وبيانات ومقابلات مع مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين، بينهم 3 ضباط استخبارات في الاحتياط، وكذلك مقابلات مع موظفين حاليين وسابقين في شركات مايكروسوفت وأوبن إيه آي وغوغل وأمازون كشف أن القوات الإسرائيلية استخدمت البرامج لجمع المعلومات من خلال 'المراقبة الجماعية' والتي يتم نسخها وترجمتها، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والنصوص والبريد الصوتي، وأكد المسؤولون ان 'مايكروسوفت أزور' يستخدم للبحث بسرعة عن المصطلحات في أجزاء ضخمة من النص، وأن هذا يسمح أيضا بالعثور على الأشخاص الذين يعطون الاتجاهات لبعضهم، وتحديد مواقعهم بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي لجيش الاحتلال.