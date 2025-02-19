اللواء باقري: ردنا على أي اعتداء لن يقتصر على كيان الاحتلال

العالم- ايران

وجاءت تصريحات اللواء باقري مساء الأربعاء، على هامش المرحلة النهائية من مناورات "النبي الأعظم (ص) 19" التي يجريها حرس الثورة الإسلامية، حيث شدد على أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة استعداد تام، محذراً من أن أي خطأ يرتكبه العدو سيعرّض أمن الكيان الصهيوني والدول الداعمة له للخطر.

واضاف إذا تم الاعتداء على إيران فإن المنطقة برمتها لن تشهد الهدوء، محذرا : ردنا على أي اعتداء سيكون أكبر بكثير من المرات السابقة ولن يقتصر على الكيان الإسرائيلي انما سيعرض أمن كل من يوفر الأجواء والقواعد العسكرية للكيان الإسرائيلي إلى خطر.

وأضاف اللواء باقري أن منظومة الدفاع الجوي الإيراني تمتلك قدرة هجومية متقدمة، وأن إنتاج الصواريخ مستمر بكميات كبيرة وبجودة عالية دون أي انقطاع.

كما أشار إلى أن الدعم الأميركي للكيان الصهيوني ليس بالأمر الجديد، مؤكداً أن تزويد هذا الكيان بالأسلحة لارتكاب المجازر في غزة كشف مجدداً عن نفاق الولايات المتحدة وسياستها العدوانية.

وفيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية، أعلن اللواء باقري عن خطة شاملة لاستخدام الطائرات المسيرة والروبوتات الجوية الانتحارية في مختلف الوحدات العسكرية، موضحاً أن الحرس الثوري والجيش الإيراني قد بدآ بالفعل في تجهيز وحداتهما بهذه التقنيات المتطورة، وسيتم توسيع استخدامها وفقاً للحاجة العملياتية.

يُذكر أن المرحلة الثانية من مناورات "اقتدار النبي الأعظم (ص) 19"، التي تُعدّ أكبر مناورة عسكرية لحرس الثورة، انطلقت يوم الثلاثاء في جنوب غرب إيران.

وتشمل هذه التدريبات تنفيذ عمليات هجومية ودفاعية، إضافة إلى استخدام تكتيكات الحرب الإلكترونية، والهجمات الصاروخية والجوية، والمناورات المدرعة، فضلاً عن اختبار أسلحة ومعدات جديدة دخلت الخدمة حديثاً في القوات المسلحة.