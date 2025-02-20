شاهد.. كاميرا العالم ترصد الرسائل الموجعة من المقاومة لنتنياهو

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وأفاد مراسل قناة "العالم"، محمد أبو عبيد بانتشار عناصر "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" بموقع التسليم في بلدة بني سهيلا ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأوضح بان لافتتات عديدة انتشرت في محيط منصة التسليم كتب عليها رسائل عديدة، بينها "اليوم التالي" في إشارة إلى اليوم الذي يلي حرب الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة طوال أكثر من 15 شهرا.

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وأشار الى انه تسود أجواء من الجدية والترتيب، وسط حضور لافت لمقاتلين من الفصائل الفلسطينية الذين ينتشرون في المكان، مرتدين زيهم العسكري، ويضعون عصبات أذرعهم العسكرية التي تميزهم.

وأوضح بان منصات العرض الكبيرة جهزت بلوحات توثق مجريات العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وأبرز المواجهات العسكرية في منطقة التسليم، مثل كمين الفراحين، الذي تسبب بمقتل وإصابة جنود صهاينة.

وتظهر إحدى اللافتات توابيت تحمل علم الاحتلال، مع عبارة تشير إلى أن "عودة الحرب تعني عودة الأسرى الإسرائيليين في نعوش".

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ووثقت لوحة أخرى أرقامًا وإحصائيات لجرائم الاحتلال الصهيوني، مع صورة لإسرائيليين قتلتهم الصواريخ والطائرات الإسرائيلية وحملت عبارة: "قتلهم مجرم الحرب نتنياهو بصواريخ الطائرات الحربية"، إضافة إلى عبارات أخرى مثل "الطوفان موعدنا" و"لن نغفر ولن ننسى".

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