شاهد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن الشهداء الثلاثة كانوا قد سقطوا في إحدى عمليات القصف ، حيث استهدفت سيارتهم في مخيم الفارعة بالقرب من مدينة طوباس في الأغوار.

ونوه مراسلنا إلى أنه في الوقت نفسه، يستمر الاحتلال الإسرائيلي في عملياته العسكرية في منطقة طولكرم، وتحديدًا في مخيم نور شمس الواقع إلى الجنوب الغربي من المدينة.



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وأوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقول إن العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة في شمال الضفة الغربية وأنها ستتوسع لتشمل كل مناطق الضفة الغربية. وأن الهدف الرئيس من هذه العملية هو منع تحول المقاومة الفلسطينية من مقاومة أحادية أو منفردة إلى مقاومة منظمة.

وأضاف مراسلنا: فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، يبدو أنها تعرضت لعدة ضربات في هذه الفترة. أولًا، كانت هناك وعود بأن تدخلها الأمني سيمنحها دفعة من قبل الولايات المتحدة والمانحين. لكن بالأمس كانت المفاجأة الكبرى عندما وقّع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على مرسوم بقطع كل المساعدات عن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.

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