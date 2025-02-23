مئات الآلاف من المشيّعين في لبنان يؤكدون وفاءهم لنهج المقاومة

العالم – خاص بالعالم

وتشير الاحصائيات الى مشاركه اكثر من مليون شخص في مراسم تشييع جثماني الشهيدين في مشهد مهيب يعكس عمق الوفاء والإجلال لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين.



مئات الآلاف من المواطنين من مختلف الأعمار والمناطق زحفوا إلى هذا المكان النابض بمشاعر الحزن والفخر في آن واحد، لتوديع الأمينين العامين لحزب الله.



ويحظى التشييع باهتمام إعلامي عالمي غير مسبوق، حيث غطت الحدث أكثر من اربعمئة وخمسين وسيلة إعلامية من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك وفود صحفية من آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا.



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و تجاوز عدد الصحفيين المشاركين في التغطية الميدانية ستمئة صحفي، غطوا مراسم التشييع في المدينة الرياضية ومسار التشييع وحتى موقع الدفن.



وشكل التشييع حدثًا استثنائيًا من حيث حجم المشاركة، حيث أكدت أكثر من سبعين دولة حضورها الرسمي، من خلال وفود دبلوماسية، وبرلمانيين حاليين وسابقين، ووزراء وشخصيات سياسية بارزة.



والى جانب الوفود الرسمية شاركت آلاف الشخصيات من قادة الأحزاب والحركات السياسية والدينية للمشاركة في هذه المراسم المهيبة.



الحشود المهيبة التي شاركت وسط مشاعر الحزن والفقد، بعثت الى العالم رسالة وفاء لنهج الشهيد السيد نصر الله ولمحور المقاومة ، وأن المقاومة ستبقى وفية لمبادئها ونهجها، متعهدين بالبقاء على العهد الذي خطه السيد نصر الله.

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