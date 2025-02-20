إذا استأنف نتنياهو الحرب على غزة.. هل ستعطيه المقاومة الفرصة؟

العالم – خاص بالعالم

وتساءل عرابي عما هو المطلوب من المقاومة حتى لا يقول قائل أنه يجب ألا نعطي فرصة لنتنياهو؟ وما هي الفرصة التي سنعطيها لنتنياهو؟ وهل نقبل بالرحيل عن غزة؟ وهل نقبل برفع الراية البيضاء والاستسلام؟ لافتا إلى أن توازن الرعب الذي فرضته المقاومة على هذا الكيان يجب أن يُبقي المقاومة في حالة يقظة واستمرار لمنع أي محاولة غدر قد يقوم بها الاحتلال.

وتابع عرابي موضحا أن الذرائع الإسرائيلية دائمًا موجودة، وحتى الآن حكومة نتنياهو وهذا المجتمع الإسرائيلي الفاشي يعرف ويعلم علم اليقين أن ما حققته المقاومة في غزة هو انتصار استراتيجي.

ولفت عرابي إلى أن تداعيات 7 أكتوبر هي تداعيات خطيرة على كينونة هذا المجتمع الذي باع الوهم للعالم على مدار 75 عامًا أنه الجيش الأكثر قوة والأكثر أخلاقية والدولة الديمقراطية الوحيدة. ماذا فعل به 7 أكتوبر؟



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ورأى عرابي أن أخطر ما يواجهه الإسرائيليون هو تداعي هذا المشروع وفقدان هاجس استمرارية هذا الكيان وهذه الدولة المزعومة. لذلك هم يدركون المخاطر الاستراتيجية. يتحدثون عن اليوم التالي لغزة إن اليوم التالي هو الأصعب للإسرائيليين حيث أنه منذ 7 أكتوبر، تهاوى هذا الوهم الذي تم بيعه للعالم العربي مقابل دول التطبيع والسلام الإبراهيمي، وكأن هذا الكيان هو القدر المقدر للشعب الفلسطيني والشعوب العربية ولا يوجد خيار إلا التعاطي والتطبيع مع هذا العدو.

وأوضح عرابي: كل هذه المعطيات الاستراتيجية، ماذا حقق الاحتلال؟ هو حقق شيئًا واحدًا في غزة: القتل والذبح والتدمير. أما بالبعد الاستراتيجي على المدى الطويل لصيرورة وانتصار القضية الفلسطينية كقضية عادلة تتقدم. أعتقد أن الاحتلال هو في خسارة تلو الخسارة لما حدث بعد 7 أكتوبر.

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